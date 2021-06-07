Пермский депутат предлагает сделать проезд бесплатным для детей и пенсионеров

Введение бескондукторной системы отложили до конца года Фото: архив "КП"

Эксперимент по бескондукторной оплате проезде в пермском транспорте показал, что 17 процентов пассажиров ездят «зайцами». Правда, контролерам при этом они объясняют, что не купили билет из-за проблем с валидаторами. Так или иначе, но введение бескондукторной системы отложили до конца года. А так как в контрактах перевозчиков на второе полугодие не заложены зарплаты кондукторов, 330 миллионов на эти цели будут направлены из городского бюджета, Об этом на заседании временной комиссии по транспорту Пермской городской думы сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Пассажиропоток в общественном транспорте Перми в 2021 году составляет от 550 до 650 тысяч человек в сутки. Если взять среднее значение, то за год он составит 219 миллионов человек. При этом в доковидном 2019 году в Перми перевезли почти 236 миллионов пассажиров. Пермяки стараются чаще пользоваться личным транспортом или такси, нежели общественным транспортом. В итоге убыток транспортной отрасли в Перми с начала года составил 697 миллионов рублей, а к концу года, по прогнозам экспертов, эта сумма может увеличиться до двух миллиардов. Такую же сумму убытков принес минувший 2020 год.

- Одна из причин падения привлекательности общественного транспорта – «переломанная» на старте реформы маршрутная сеть, - считает депутат Пермской городской Думы Вероника Куликова. - Привычные, удобные длинные маршруты «разрезали» якобы для оптимизации затрат. А для снижения социального напряжения и недовольства пермяков ввели «бесплатные пересадки». В итоге никакой экономии, дыра в бюджете за прошлый год в 2 миллиарда рублей, убыток за четыре месяца текущего года почти в 700 миллионов рублей, неудобные маршруты и очередные попытки чиновников снизить убытки за счет дискриминационных решений в виде лишения права «бесплатной пересадки» тех, кто оплачивает проезд наличными средствами.

В ответ на жалобы пассажиров ряд автобусных маршрутов продлили. В частности, как рассказал на заседании временной комиссии Анатолий Путин, в мае были продлены автобусные маршруты №30 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» и №47 «Мачтобаза – порт Пермь – микрорайон Нагорный». С 1 июня – маршрут автобуса №24 «микрорайон Левшино – площадь Дружбы». При этом у ряда маршрутов сократилось количество машин на линии.

- Очевидно, что в транспортном обслуживании пермяков требуются комплексные изменения, - говорит Вероника Куликова. - Начинать нужно с маршрутной сети. Возвращать большинство удобных для горожан длинных маршрутов, увеличивать удобство и привлекательность общественного транспорта. И пора рассмотреть наконец насущный вопрос о льготах на проезд для детей и пенсионеров. Уверена, что бесплатный проезд для этих категорий обойдется бюджету дешевле, чем очередные экономические просчеты транспортных «специалистов».

Напомним, Вероника Куликова последовательно проводит политику поддержки социально незащищенных слоев населения. Так, во многом благодаря ее инициативе с 1 июня были введены бесплатные парковки для многодетных семей.