Многодетные семьи смогут 2 часа бесплатно пользоваться платными парковками

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Комитет по экономической политике Пермской городской Думы поддержал инициативу руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вероники Куликовой предоставить многодетным семьям возможность два часа бесплатно пользоваться платными парковками. Ранее городские чиновники отказывались от этой идеи.

Согласно новой льготе пермская семья, в которой трое и больше детей, с 1 июня 2021 года сможет бесплатно оставлять свою машину в платной зоне на два часа. Льгота распространяется на один автомобиль на семью. Для того чтобы получить право бесплатной парковки, машину нужно внести в соответствующий пермский реестр. Заниматься этим будут в дирекции дорожного движения и в МФЦ. Предполагается, что перечень документов будет предельного коротким.

По словам Вероники Куликовой, это пусть небольшой, но очень важный инструмент поддержки семей с детьми.

– Благодарю коллег за поддержку действительно важной и нужной социальной инициативы, - отметила депутат. - К сожалению, это одна из немногих мер поддержки семей с детьми, принятых в Пермском крае за последнее время. Надеюсь, что это не последнее социально ориентированное решение, которое мы принимаем. И достижений в социальной сфере у нас будет больше.

Вероника Куликова также возмутилась предложением повысить стоимость парковки для автомобилистов:

– У нас полгода – зима. До половины мест на парковочных карманах занято не автомобилями, а кучами снега. Почему люди должны переплачивать за то, что кое-кто недобросовестно относится к своим обязанностям?