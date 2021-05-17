В Перми с 1 июня многодетные могут воспользоваться бесплатной парковкой

В Перми с 1 июня многодетные семьи Перми смогут на 2 часа оставить машину на платных парковках и не платить за это. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 1 июня многодетные семьи Перми смогут на 2 часа оставить машину на платных парковках и не платить за это.

Для этого многодетным семьям нужно обратиться в Пермскую дирекцию дорожного движения и предоставить пакет документов. С 27 мая это можно будет сделать и в филиалах МФЦ. После автомобиль будет включен в соответствующий реестр.

Список необходимых документов такой: заявление, копию удостоверения многодетной семьи Пермского края, копию документа, удостоверяющего личность заявителя, копию свидетельства о регистрации транспортного средства на одного из родителей или одного из несовершеннолетних детей многодетной семьи. Также нужны копии документов.

Прилагаемые к заявлению копии документов должны быть нотариально удостоверены, либо должны представляться с одновременным предъявлением оригиналов.

Принести документы в Пермскую дирекцию дорожного движения можно ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48). Она находится по адресу: улица Пермская, 2а.

Рассмотрение заявления происходит в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. По результатам рассмотрения заявления заявителю направляется уведомление.

Подробную информацию жители могут получить в разделе «Льготы» на сайте, а также по телефонам: 8-800-300-77-77, 232-01-47, 212-48-62 или по электронной почте: support@permparking.ru.