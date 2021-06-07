Видео с пожара в Пермском крае, где погибли трое детей и их дедушка

Пожар случился в многоквартирном доме по улице Советской. Кадр видео МЧС России.

В поселке Юго-Камский в ночь на 7 июня случился серьезный пожар в двухэтажном много квартирном доме на улице Советской. Огонь вспыхнул в четвертом часу, когда все жильцы крепко спали. На место были вызваны пожарные, к моменту их приезда огонь уже достаточно сильно распространился, горел деревянный тамбур.

Во время тушения огня в одной из квартир спасатели обнаружили четверых погибших – 68-летнего дедушки и троих его внуков: мальчику и девочке по 7 лет, еще одному мальчику 12 лет.

Пожар был потушен к утру, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Читать также

Трое детей и один взрослый погибли на пожаре в Пермском крае

Трагедия произошла в поселке Юго-Камский (Подробнее...)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих детей и их дедушки на пожаре в Пермском крае

На месте работают эксперты (Подробнее...)