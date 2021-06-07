Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих детей и их дедушки на пожаре в Пермском крае

Пожар случился ночью, когда все уже спали. Фото: СКР по Пермскому краю.

В поселке Юго-Камский в ночь на 7 июня в пожаре погибли трое детей: девочке и мальчику по 7 лет, еще одному мальчику 12 лет, а также погиб их 68-летний дедушка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- На месте происшествия работает эксперт пожаротехник, - сообщает СКР по Пермскому краю. - При осмотре тел на месте, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза. Следователи допрашивают свидетелей, расследование уголовного дела продолжается.

Также следователи проверят должностных лиц системы профилактики, здравоохранения и образования.