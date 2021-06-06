В Перми с 10 июня официально откроются пляжи

В Перми официально пляжи откроются после 10 июня. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае купальный сезон в этом году начался в мае, но официальные пляжи не были открыты. Для этого они должны пройти проверку специальных ведомств. Роспотребнадзор уже отчитался о своих результатах, «КП» уже писала об этом. Теперь дело за остальными участниками приемной комиссии. МЧС по Пермскому краю сообщает, что на сегодня в Пермском крае планируется оборудовать 54 места отдыха людей у воды, при этом только в 4 муниципалитетах из 45 планируется организовать 9 пляжей, из них: в Перми - 5, в Пермском районе - 2, по одному – в Чайковском и Добрянке.

Проверяется качество воды и песка, состояние дна в зоне купания, оборудование спасательными постами и средствами спасения, а также наличие пляжной инфраструктуры.

- В Перми открытие купального сезона и комиссионная приемка организованных мест массового отдыха населения у воды начнется с 10 июня, сообщает региональное МЧС.

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