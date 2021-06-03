Роспотребнадзор: в Пермском крае на 5 пляжах из 15 вода не соответствует нормам

В Перми организовано пять мест для купания. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае в этом году пляжи стали многолюдны гораздо раньше, чем обычно. Причина этому - аномально жаркий май, но официально купальный сезон в регионе еще не открыт. Места для купания обязаны пройти традиционные обследования, должны быть выданы разрешения Роспотребнадзора. Специалистам ведомства поступили заявки на проверку воды и песка 16-и мест массового купания. Они уже вышли на объекты с проверкой и рассказали о результатах.

Исследования провели на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические, вирусологические показатели.

Отбор проб проведен на 15 водоемах за исключением пляжа в Кировском районе Перми, там пока этого сделать не удалось из-за высокого уровня воды.

Результаты исследований показали: несоответствие качества воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям зафиксировано в районе пляжей:

- на реке Каме в Осе;

- в Пермском районе (ЗАО «Курорт «Усть-Качка»);

- в Перми (КамГЭС);

- на реке Сылве в поселке Новые Ляды;

- на Мотовилихинском пруду в Перми.

Не отвечает гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям качество воды в реке Каме (ЗАО «Курорт «Усть-Качка»).

По микробиологическим и паразитологическим показателям не соответствуют нормативам пробы воды, отобранные в реке Сылве (поселок Новые Ляды). Кроме этого, не отвечают санитарным требованиям по микробиологическим показателям пробы песка.

Кстати

В Перми с 1 июня на официальных пляжах начали работать сотрудники Пермской городской службы спасения. Они будут обеспечивать безопасность отдыхающих у воды. Из-за теплой погоды пляжи в городе благоустроили досрочно.

Всего в Перми организовано 5 места для купания: по линии улицы Кировоградской (между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков) в Кировском районе, на правом берегу возле Коммунального моста в Ленинском районе, Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе, в районе остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе и на левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.

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