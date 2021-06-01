С 1 июня на пляжах Перми начали работать спасатели

В Перми 5 официальных пляжей, там будут работать спасатели. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 1 июня на официальных пляжах будут работать сотрудники Пермской городской службы спасения. Они будут обеспечивать безопасность отдыхающих у воды. Из-за теплой погоды пляжи в городе благоустроили досрочно.

В Перми организовано пять мест для купания: по линии улицы Кировоградской (между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков) в Кировском районе, на правом берегу возле Коммунального моста в Ленинском районе, Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе, в районе остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе и на левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.

Здесь установлены спасательные посты, наблюдать за отдыхающими и оказывать при необходимости помощь будут 75 матросов-спасателей.