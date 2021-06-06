В Пермском крае окончены поиски мужчины, который ушел в лес 6 дней назад

Иван Юмшанов найден живым, спустя 6 дней. Фото: Анна Маркова

В Ильинском районе окончены поиски 56-летнего Ивана Юмшанова. Он найден, жив. Об этом сообщают волонтеры ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой». Напомним, мужчина пропал 1 июня. Утром он ушел из дома в поселке Ерема в лес и не вернулся. На его поиски был объявлен срочный сбор поисковиков. Где он провел эти 6 дней – волонтеры не сообщают.

Иван Юмшанов найден, жив.

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