Ушел из дома в лес: в Пермском крае объявлен срочный сбор на поиски пропавшего мужчины

Фото: ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Утром 1 июня 56-летний Юмшанов Иван Иванович, житель поселка Ерема в Пермском крае, ушел из дома в лес и не вернулся. На его поиски объявлен срочный сбор поисковиков-волонтеров.

- Время сбора 2 июня 22.30, - сообщили на своей странице ВК волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой. - Место сбора Пермский край, поселок Ильинский, ул. 50 лет Октября, 90. Форма одежды по погоде, удобная, яркая (либо сигнальный жилет), надежная обувь, головной убор.

С собой волонтерам желательно иметь воду, перекус, фонарь, полностью заряженный телефон, репеллент от клещей. Также добровольцев просят установить на смартфон приложение «Геотрекер» для записи трека движения.

Координатор поисков: Нияз Ибрагимов – 89504540262.