Матери и ребенку убитой пермской туристки собирают материальную помощь

Анастасия родилась в поселке Звездном Пермского края. Фото личная страница туристки/ВКонтакте

- Настеньку мы похороним в селе Бершеть, рядом с могилкой ее бабушки, - рассказывает мама убитой пермской туристки Анасатсия.

Напомним, 35-летняя пермячка Анастасия отправилась в Свердловскую область на одиночный сплав. Она поехала на своей машине Renault Sandero. 29 мая туристка добралась до города Михайловск, где оставила свой автомобиль, А сама поехала на попутке до города Нижние Серги, откуда и начала сплав по реке Серга на байдарке.

По плану туристка должна была добраться до села Аракаево, а 30 мая вернуться домой. Но в конечной точке своего маршрута пермячка так и не появилась. Не вернулась Анастасия и домой, где ее ждали мама и трехлетний сын. Телефон пермячки был вне зоны.

Полиция и волонтеры прочесывали реку в поисках туристки и заметили дым на берегу. Сидевшие у костра мужчина и женщина вели себя вызывающе, а при задержании начали оказывать сопротивление. Однако после дали признательные показания, рассказали о совершенном преступлении.

У Насти остался маленьки сын Витя. Воспитанием ребенка сейчас будет заниматься ее мать Татьяна. Друзья и близкие убитой туристки собирают материальную помощь. Все, кто хочет попомочь маме Анастасии, могут отправить посильную сумму по номеру ее сотового: 8-919-708-00-68.