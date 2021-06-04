Анастасия была опытной туристкой Фото: Личная страница Вконтакте

В Свердловской области нашли тело убитой пермской туристки Анастасии Пыхтеевой. Об этом "Комсомолке" сообщил источник в полиции Екатеринбурга.

Напомним, Анастасия отправилась в Свердловскую область на одиночный сплав на байдарке. Молодая женщина должна была вернуться домой, где ее ждали мама и 3-летний сын, еще 30 мая, но пропала. Телефон ее оказался вне зоны.

Искать Анастасию начали сотрудники полиции и волонтеры. В ходе поисков выяснилось, что по ее банковской карте в местных магазинах приобретали коньяк и продукты. Суммы покупок не превышали тысячи рублей - чтобы не было необходимости вводить пин-код.

Следственный комитет возбудил по факту пропажи Анастасии уголовное дело по статье «Убийство».

В результате поисков полицейские 3 июня задержали 43-летнего Алексея Еремеева, ранее несколько раз отбывавшего срок за разбой, изнасилование и кражи, и его 25-летнюю подругу Ольгу Васеву. У них были обнаружены вещи Анастасии, в том числе ее мобильник и банковская карта. В полиции они признались в убийстве Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы

Но само тело Анастасии тогда не было найдено. Обнаружили его только 4 июня, в лесу.