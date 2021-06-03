"Сидел за изнасилование и разбой". Подозреваемые в убийстве пермской туристки задержаны

Анастасия отправилась на одиночный сплав. Фото: Личная страница Вконтакте

В Свердловской области задержали ранее судимого 43-летнего Алексея Еремеева и его 25-летнюю подругу Ольгу Васеву. Их подозревают в убийстве пермской туристки Анастасии Пыхтеевой.

Напомним, Анастасия отправилась в Свердловскую область на одиночный сплав. Она поехала на своей машине Renault Sandero. 29 мая туристка добралась до города Михайловск, где оставила свой автомобиль, А сама добралась на попутке до города Нижние Серги, откуда и начала сплав по реке Серга на байдарке.

Вернуться домой Анастасия должна была 30 мая. Но не вернулась. Телефон был вне зоны. На поиски пермячки отправились полицейские и волонтеры.

В результате поисков выяснилось, что по карте Анастасии несколько раз приобретали коньяк и продукты. Днем 3 июня были задержаны Еремеев и Васева. Как сообщает «КП»-Екатеринбург», у них были обнаружены вещи Анастасии.

По данным нашего источника, они дали признательные показания.

Стало известно, что Алексей Еремеев в 2005 году был приговорен к 8 годам колонии строгого режима за изнасилование и разбой. Вышел из колонии в августе 2012 года. А уже через год вновь угодил за решетку – за кражу получил еще год колонии. В 2013 году Еремеев сел в третий раз – на 8 лет.