Волонтеры объявили сбор на поиски 16-летнего Арсения Красильникова

Арсений Красильников пропал 25 мая.

В Пермском крае волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили сбор на поиски 16-летнего Арсения Красильникова. Парень живет в Лысьве, мама подростка рассказала, что ее сын пропал по дороге из гостей, он не дошел до дома. Последний раз она видела его 25 мая. Волонтеры подключились к поискам Арсения и собираются на его поиски. Они встречаются сегодня, 28 мая, в 19.00 в Лысьве, у дома по улице Чайковского, 5.

Тем, кто хочет присоединится к поискам парня рекомендуют одеться по погоде (возможны поиски в лесополосе), светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки. С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус.

Приметы Арсения: рост 170-175 см, среднее телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.

Был одет в спортивные штаны с рисунком желтого цвета на одной штанине ниже колена, спортивную кофту на молнии без капюшона, темно-синие кроссовки.

Координаторы поиска 8-919-708-96-06 Людмила, 8-909-731-39-85 Альфред.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении подростка, просят сообщать по телефону 8-996-575-80-10.

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