Вышел из гостей и пропал: в Пермском крае ищут 16-летнего юношу

Пропавший Арсений. Фото: @ЧП ЧУСОВОЙ vs. ЛЫСЬВА

В Пермском крае пропал 16-летний Арсений Красильников. Об этом "КП" рассказала мама подростка Екатерина.

- 25 мая мы сидели в гостях у моей подруги, - рассказывает Екатерина. - Арсений попросил ключи от квартиры, сказал, что пойдет домой кушать. Когда я пришла от подруги, поняла, что домой он так и не пришел. Сотовый и его личные вещи остались дома.

Обеспокоенная мать написала заявление в полицию и пыталась своими силами найти ребенка. Знакомые парня рассказали Екатерине, что видели его на следующий день на улице Ленина. Парень поговорил с ребятами и ушел. Никаких странностей в его поведении они не увидели. Екатерина добавила, что Арсений уже уходил из дома, но на следующий день всегда возвращался.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении подростка, просят сообщать по телефону 8-996-575-80-10.

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