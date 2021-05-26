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Общество26 мая 2021 16:40

«Мы до сих пор верим, что они живы». 20 лет назад в Перми загадочно пропала машина, в которой мужчина с дочкой поехали в Петербург

О непрекращающихся поисках родные рассказали «Комсомолке»
Алена ОВЧИННИКОВА
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Путешествие обещало подарить пермякам массу новых впечатлений, но обернулось долгими годами безвестности. Фото предоставлено родными пропавших

Путешествие обещало подарить пермякам массу новых впечатлений, но обернулось долгими годами безвестности. Фото предоставлено родными пропавших

- Как мы все эти годы прожили? Очень тяжело! Мама до сих пор верит, что ее дочка жива и обязательно найдется, - говорит сестра пропавшей больше 20 лет назад 10-летней пермячки Ии Мегалинской.

12 июня 1999 года пермская школьница Ия Мегалинская вместе со своим отчимом Александром Волеговым отправилась на каникулы к родственникам в Ленинградскую область. Мужчина хоть и не родной отец девочки, но воспитывал ее с самого рождения, поэтому любил и заботился, как о родной дочери.

В тот летний день Александр с Ией выехали из Перми в сторону северной столицы на белой ВАЗ-21099. Дома их остались ждать жена Антонина и пятилетняя Дашенька - родная дочь Александра. Семья планировала, что какое-то время Ия погостит у родственников, живущих возле города на Неве, а Александр в это время съездит в командировку. На обратном пути он заберет Ию, и они вернутся домой.

Путешествие обещало подарить пермякам массу новых впечатлений, но обернулось долгими годами безвестности. За 22 года, прошедших с того дня, ни следов машины, ни водителя, ни его маленькой спутницы Ии правоохранители так и не нашли.

- Это потом выяснили, что целыми - невредимыми последний раз их видели на заправке в Очере, а потом они бесследно пропали, - продолжает Дарья. – Тогда ни волонтеров, ни поисковых отрядов не было, поэтому искали их полиция и мы сами. Мама, помню, оставляла меня с бабушкой, а сама с друзьями ездила на машине по той же трассе, где папа с Ией должны были ехать. Спрашивала о них во всех придорожных кафе, но тщетно. Потом были бабки-гадалки. Каких только версий они нам не выдвигали: что бандиты им на дороге попались, что папа умер, а сестра до сих пор жива, но только память потеряла… В 2008 году мы обращались на передачу на федеральный канал с просьбой, чтобы нам помогли их разыскать, но ничего не помогло.

Александр работал в строительной фирме, а за рулем чувствовал себя как рыба в воде. Фото предоставлено родными пропавших

- Чтобы понять, насколько мама Ии переживала, могу сказать только, что за полгода с 52 размера она до 44 похудела, - говорит приемная дочь женщины.

Оставшись одна с маленькой Дашей на руках, Антонина через какое-то время встретила мужчину. Он тоже перенес огромное горе: похоронил жену и остался один с двумя дочками на руках. Беда, через которую пришлось пройти обоим, сблизила их.

Тогда, 22 года назад, после исчезновения маленькой девочки и ее отчима было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Не закрыто оно до сих пор, родные Ии и Александра продолжают ждать и надеяться.

- Недавно к нам с мамой приходили следователи, и мы сдали анализ ДНК, - объясняет Дарья. – Теперь наши данные есть в базе, и если где-то найдут неопознанные останки, их обязательно проверят. Но если моя сестра все-таки жива и узнала себя на этой фотографии, то, пожалуйста, откликнись! Вдруг это та самая ниточка, за которую нужно потянуть, чтобы узнать, что тогда с вами произошло. Мы места себе не находим все эти годы!

Телефоны родственников Ии Мегалинской и Александра Волегова есть в редакции «Комсомольской правды» в Перми. Если читателям газеты что-то известно о судьбе пропавших пермяков, позвоните по телефону редакции (342) 206-45-00.

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