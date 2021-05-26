Путешествие обещало подарить пермякам массу новых впечатлений, но обернулось долгими годами безвестности. Фото предоставлено родными пропавших

- Как мы все эти годы прожили? Очень тяжело! Мама до сих пор верит, что ее дочка жива и обязательно найдется, - говорит сестра пропавшей больше 20 лет назад 10-летней пермячки Ии Мегалинской.

12 июня 1999 года пермская школьница Ия Мегалинская вместе со своим отчимом Александром Волеговым отправилась на каникулы к родственникам в Ленинградскую область. Мужчина хоть и не родной отец девочки, но воспитывал ее с самого рождения, поэтому любил и заботился, как о родной дочери.

В тот летний день Александр с Ией выехали из Перми в сторону северной столицы на белой ВАЗ-21099. Дома их остались ждать жена Антонина и пятилетняя Дашенька - родная дочь Александра. Семья планировала, что какое-то время Ия погостит у родственников, живущих возле города на Неве, а Александр в это время съездит в командировку. На обратном пути он заберет Ию, и они вернутся домой.

Путешествие обещало подарить пермякам массу новых впечатлений, но обернулось долгими годами безвестности. За 22 года, прошедших с того дня, ни следов машины, ни водителя, ни его маленькой спутницы Ии правоохранители так и не нашли.

- Это потом выяснили, что целыми - невредимыми последний раз их видели на заправке в Очере, а потом они бесследно пропали, - продолжает Дарья. – Тогда ни волонтеров, ни поисковых отрядов не было, поэтому искали их полиция и мы сами. Мама, помню, оставляла меня с бабушкой, а сама с друзьями ездила на машине по той же трассе, где папа с Ией должны были ехать. Спрашивала о них во всех придорожных кафе, но тщетно. Потом были бабки-гадалки. Каких только версий они нам не выдвигали: что бандиты им на дороге попались, что папа умер, а сестра до сих пор жива, но только память потеряла… В 2008 году мы обращались на передачу на федеральный канал с просьбой, чтобы нам помогли их разыскать, но ничего не помогло.

Александр работал в строительной фирме, а за рулем чувствовал себя как рыба в воде. Фото предоставлено родными пропавших

- Чтобы понять, насколько мама Ии переживала, могу сказать только, что за полгода с 52 размера она до 44 похудела, - говорит приемная дочь женщины.

Оставшись одна с маленькой Дашей на руках, Антонина через какое-то время встретила мужчину. Он тоже перенес огромное горе: похоронил жену и остался один с двумя дочками на руках. Беда, через которую пришлось пройти обоим, сблизила их.

Тогда, 22 года назад, после исчезновения маленькой девочки и ее отчима было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Не закрыто оно до сих пор, родные Ии и Александра продолжают ждать и надеяться.

- Недавно к нам с мамой приходили следователи, и мы сдали анализ ДНК, - объясняет Дарья. – Теперь наши данные есть в базе, и если где-то найдут неопознанные останки, их обязательно проверят. Но если моя сестра все-таки жива и узнала себя на этой фотографии, то, пожалуйста, откликнись! Вдруг это та самая ниточка, за которую нужно потянуть, чтобы узнать, что тогда с вами произошло. Мы места себе не находим все эти годы!

Телефоны родственников Ии Мегалинской и Александра Волегова есть в редакции «Комсомольской правды» в Перми. Если читателям газеты что-то известно о судьбе пропавших пермяков, позвоните по телефону редакции (342) 206-45-00.

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