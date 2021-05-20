Похороны Геннадия Игумнова пройдут 22 мая

Геннадий Игумнов умер 20 мая.

Церемония прощания с Геннадием Игумновым пройдет в субботу, 22 мая, в холле КДЦ. В 11 часов. Его похоронят на Южном кладбище Перми рядом с женой Викторией Ивановной.

Напомним, сегодня утром стало известно о смерти бывшего губернатора Пермской области Геннадия Игумнова. Ему было 84 года.

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