Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов

Геннадий Игумнов занимал пост губернатора Пермской области с 1996 по 2000 гг. Фото: архив "КП"

Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Вячеславович Игумнов. Печальная новость пришла сегодня утром.

Геннадий Игумнов – первый губернатор Пермской области. Он родился в Губахе в 1936 году. Был начальником промышленно-транспортного отдела Кизеловского горкома КПСС, затем стал председателем горисполкома города Кизела.

В 1996 году был назначен на должность губернатора Пермской области и занимал этот пост до 2000 года. С февраля 2001-го - руководитель аппарата совета директоров, член совета директоров ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Награжден Орденами «Знак почета» и «За заслуги перед Отечеством».

Слова соболезнования родным Геннадия Игумнова выразил Игорь Сапко, Депутат Государственной думы РФ VII созыва.

«Сегодня в 6.20 утра перестало биться сердце Геннадия Вячеславовича Игумнова, моего близкого друга, наставника и учителя. Это был первый всенародно избранный губернатор Пермской области, грамотный профессионал, открытый в общении и очень мудрый человек! Глубокие слова соболезнования родным и близким, страшная утрата...», - написал в социальных сетях Игорь Сапко.

Игорь Сапко принес соболезнования родным Геннадия Игумнова.

Слова поддержки и соболезнования высказал губернатор и Пермского края Дмитрий Махонин.

"Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Геннадия Вячеславовича Игумнова.

Геннадий Вячеславович был первым в истории Прикамья всенародно избранным губернатором. Несмотря на непростые социально-экономические и политические условия, он добился серьезных положительных преобразований в регионе. Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу. В период его руководства регионом начали активно развиваться экономика и промышленность, социальная и транспортная инфраструктура, сфера ЖКХ.

Геннадий Вячеславович навсегда останется в нашей памяти как настоящий профессионал и патриот Прикамья, ответственный, активный, целеустремленный, искренне любящий родной регион и своих земляков. Весь Пермский край скорбит вместе с вами.", - сказал Дмитрий Махонин.