«Первый всенародно избранный».Чем запомнился пермякам губернатор Геннадий Игумнов

Геннадий Вячеславович Игумнов был первым всенародно избранным губернатором Пермской области. Фото: архив "КП"

«Ушла целая эпоха!», «Лучший губернатор из всех, что знала», «Человек-глыба, мудрый, веселый, добрый и очень жизнелюбивый», - скорбят сегодня в соцсетях.

20 мая 2021 года умер Геннадий Вячеславович Игумнов. Он был первым всенародно избранным губернатором Пермской области. И для родного Прикамья сделал немало.

Напомним, в 1996 году в Пермской области прошли первые выборы губернатора. До этого руководителей региона назначали «сверху». На выборы были зарегистрированы шесть кандидатов. Борьба была серьезная. Во второй тур прошли двое – Геннадий Игумнов и Сергей Левитан. В итоге Геннадий Игумнов уверенно победил, его поддержали 63,86 процента от общего числа проголосовавших.

За четыре года, пока у руля области стоял Геннадий Игумнов, в регионе была заложена сеть автомобильных дорог, связавших Пермь со всеми городами и райцентрами области. Потом его начинания были продолжены следующими губернаторами, но они действовали по планам Игумнова. В эти годы был построен Чусовской мост и заложен Красавинский. Активно велась газификация сел и деревень.

В Перми открыты детская онкологическая больница, стационар для онкольных, Центр сердечнососудистой хирургии, новый корпус госпиталя ветеранов войны. Тогда же начал работу музей политических репрессий «Пермь-36».

При Игумнове началось и восстановление Белогорского монастыря.

- Здесь не было дороги, света и газа, но мы знали, что постепенно должны возродить храм, - вспоминал на праздновании 100-летия «Уральского Афона» Геннадий Игумнов.

По данным Министерства экономики РФ, к концу 2000 года Пермская область заняла 10-е место в стране по уровню социально-экономического развития.

Подошел к концу 20-й век, и завершилось губернаторство Геннадия Игумнова. Он проиграл на выборах Юрию Трутневу и ушел с активной политической сцены, хотя никогда не оставался равнодушным к тому, что происходит в Прикамье. И всегда откликался на просьбы журналистов прокомментировать то или иное событие.

СПРАВКА «КП»

Геннадий Игумнов родился в Губахе в 1936 году. Окончил речное училище. Был начальником промышленно-транспортного отдела Кизеловского горкома КПСС, затем стал председателем горисполкома города Кизела. Работал на руководящих должностях в аппарате Пермского облисполкома.

В 1996 году был избран губернатором Пермской области и занимал этот пост до 2000 года. С февраля 2001-го - руководитель аппарата совета директоров, член совета директоров ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Награжден Орденами «Знак почета» и «За заслуги перед Отечеством».