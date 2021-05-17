В Перми 4-летняя девочка выпала из окна

В Перми пострадал ребенок, выпав из окна. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Перми 16 мая несчастный случай произошел на улице Гайвинская, 58 а. Около 8 часов утра из окна на втором этаже выпала 4-летняя девочка. Малышка получила травмы, на место примчалась бригада «скорой помощи». Они отвезли ее в Краевую детскую клиническую больницу. Врачи больницы прокомментировали ее состояние.

«Пациент получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в КДКБ. Находится в стабильном состоянии. Жизни девочки ничего не угрожает».