Душераздирающее фото: отец склонился над телом девятилетнего сына и рыдал

От полученных травм мальчик скончался на месте произошедшего. Фото предоставлено очевидцем

«Какое горе! Сезон открылся, к сожалению», «Царствие небесное мальчику, мягких облачков, родителям терпения», «Всегда надо быть наготове, тем более с детьми», «Глупая смерть из-за того, что не досмотрели», «Он ведь не маленький уже, 9 лет, как же так?», «Ужасно, папа поседел за секунду, наверное», «Теперь родителям с этим жить», «Там явно что-то произошло, и дело тут не в москитке. Он еще не подросток, но уже не малыш», - обсуждают трагедию, случившуюся в Перми накануне.

Напомним, 22 апреля около 17.00 из окна квартиры на седьмом этаже на улице Чердынской выпал девятилетний мальчик. Ребенок скончался от полученных травм. Со слов очевидцев, сразу после случившегося из подъезда выбежал отец ребенка, он обнял бездыханное тело сына и рыдал, пока к месту ЧП ехала «скорая».

Место трагедии. Фото: Никита Гайдуков.

Произошедшее шокировало пермяков, ведь истории с падающими из-за москитных сеток детьми все чаще происходят с совсем еще малышами. По одной из версий, которую озвучил один из очевидцев произошедшего в соцсетях, трагедия случилась из-за того, что мальчик просился на улицу гулять, но его не отпустили. В чем на самом деле была причина трагедии, сейчас разбираются следователи.

- Устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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