Пропавшую в Пермском крае учительницу математики нашли погибшей

Волонтеры выходили на поиск пропавшей женщины. Фото: поисковой отряд "Регион59".

- Найдена, погибла, выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты, - сообщили на своей странице ВК волонтеры поискового отряда «Регион59».

С 1 мая они разыскивали бесследно пропавшую в Пермском крае пенсионерку, которая в прошлом работала учительницей математики. 23 апреля пожилая женщина вышла из автобуса на на остановке «Хлебозавод» в Чусовом и пропала.

Искать женщину выходили волонтеры, ее родственница и бывшие ученики. 4 мая стало известно, что ее нашли погибшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вышла из автобуса и исчезла». В Пермском крае разыскивают бесследно пропавшую женщину

Ее ищут больше недели (Подробнее...)