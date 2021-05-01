«Вышла из автобуса и исчезла». В Пермском крае разыскивают бесследно пропавшую женщину

Тамара Пинегина. Фото: поисковой отряд Регион59

Волонтеры поискового отряда «Регион59» разыскивают бесследно пропавшую в Пермском крае пенсионерку.

Тамара Пинегина в прошлом учительница математики. 23 апреля пожилая женщина вышла из автобуса на на остановке «Хлебозавод» в Чусовом и пропала. В скором времени поисковый отряд "Регион 59" объявил сбор на поиски женщины пенсионерки. Женщину искали волонтеры, ее родственница и бывшие ученики. Но она как сквозь землю провалилась.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефону:8-982-465-84-33.