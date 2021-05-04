Три с лишним часа потребовалось, чтобы потушить крупный пожар на складе в Перми

Фото с места происшествия: группа ВКонтакте "Мой город-Пермь".

Сотрудники регионального МЧС сообщили о ликвидации крупного пожара на складе на улице Васильева в Перми, где хранилась пластиковая продукция.

Возгорание, напомним, началось в 7.22 утра. Жители близлежащих районов начали писать в соцсетях, что слышат треск и чувствуют неприятный запах гари и жженого пластика. На место выехали 69 пожарных и 18 единиц техники.

- В 09.48 местного времени пожар был локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В 10.46 горение было ликвидировано, производится проливка конструкций, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших избежать удалось. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка. Обстоятельства, ущерб и причина пожара устанавливаются.

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