«Черный дым виден со всего города». В Перми тушат сильный пожар на складе на улице Васильева

Фото с места происшествия: группа ВКонтакте "Мой город - Пермь".

«Дым во Фролах виден», «У нас жуткий запах, вся улица в дыму!», «Что-то на складах горит», «На Васильева, слышны хлопки, вся Крохолевка в дыму», - взорвались утром 4 мая пермские соцсети.

Серьезный пожар начался около семи утра 4 мая на одном из складов на улице Васильева в Свердловском районе Перми.

- Сообщение в дежурную часть поступило 07.22 местного времени, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Пожар начался в складском помещении, расположенном по ул. Васильева. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым с первого этажа кирпичного двухэтажного здания, в котором осуществлялось хранение различной пластиковой продукции.

В настоящий момент площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Уже известно, что погибших и пострадавших удалось избежать. На месте происшествия работают 69 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 54 человека личного состава и 13 единиц техники.

Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует.