В МЧС опубликовали фото с места пожара на складе на улице Васильева в Перми

Фото с места пожара на складе на улице Васильева в Перми: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Утром 4 мая в Перми загорелся склад на улице Васильева, где хранилась пластиковая продукция. Огонь быстро распространился на площади 800 квадратных метров.

На ликвидацию возгорания выехали 69 человек личного состава и 18 единиц пожарной техники. В течение двух часов пожар удалось локализовать, но борьба с огнем все еще ведется на месте происшествия.

На сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю были опубликованы фото с места происшествия – склада, где случился сильный пожар.

Известно, что жертв и пострадавших удалось избежать.

Фото с места пожара на складе на улице Васильева в Перми: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

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Площадь возгорания 800 квадратных метров (Подробнее...)