«Они вместе росли в детском доме». Девушка подозреваемого в убийстве парня рассказала, почему он убил друга

Подозреваемого в убийстве арестовали и предъявили обвинение.

В убийстве 24-летнего мужчины на улице Толбухина в Перми подозревают 22-летнего пермяка, его уже задержали. Молодые люди давно знакомы, вместе они росли в детском доме. В тот вечер двое друзей пришли к Вадиму домой, но в квартиру их не пустили, дома годовалый ребенок. Молодые люди выпивали прямо в подъезде и вызывали Вадима к ним, присоединиться. Когда парень вышел началось выяснение отношений.

- Они морально и физически издевались над ним на протяжении часа, унижали, - говорит девушка подозреваемого в убийстве. - У них жизнь не складывалась, вот они и бесились, что мой парень отдалился от них. Им не нравилось, что у нас все хорошо и ребенок появился. Они сначала пили в подъезде, потом чуть не выломали нам дверь. Сняли с него куртку, сказали, что продадут ее. Потом Вадим забежал домой и взял нож.

Другие соседи утверждают, что криков не слышали, что парни вместе распивали спиртное.

"Как человек проживающий в этом же подъезде, могу сказать, что никаких криков о помощи не было, был монотонный гул пьяных голосов", - говорят жильцы дома, где случилось убийство.

Напомним, В Перми вечером 22 марта у подъезда дома на улице Толбухина 2/3 жители обнаружили труп мужчины. Он лежал окровавленный возле подъезда. По словам очевидцев, приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. На происшествие также приехали полицейские и следователи.

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