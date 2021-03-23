«Все слышали, но никто ничего не сделал». В Перми зарезали 24-летнего парня

Молодой человек скончался на месте, до приезда "скорой помощи". Фото: СНР_59

Молодому человеку, которого обнаружили погибшим возле подъезда дома по улице Толбухина 2/3, было всего 24 года. Трагедия разыгралась вечером 22 марта. По словам соседей, молодые люди пришли выпить и разобраться, почему он перестал с ними гулять, начали мучить его в подъезде, избивать, снимать на видео.

- Парень долго кричал, но к нему никто не вышел, после чего он вырвался, забежал в квартиру, схватил нож и нанес несколько ударов одному из обидчиков, - говорят соседи.

От ранения и потери крови молодой человек скончался на месте. Приехавшие на место ЧП медики, лишь констатировали смерть.

- Подозреваемый 22-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - сообщили в СКР по Пермскому краю.

- Это была самооборона, - говорит девушка парня, подозреваемого в убийстве. – Мой молодой человек добрый и отзывчивый. Я и подумать не могла, что когда-то он кого-то убьет, у него был эффект, они морально и физически издевались над ним на протяжении часа, унижали. Эти двое вместе с моми Вадимом росли в детском доме, но у них жизнь не складывалась, вот они и бесились, что мой парень отдалился от них. Им не нравилось, что у нас все хорошо и ребенок появился. Они сначала пили в подъезде, потом чуть не выломали нам дверь. А потом он забежал в квартиру за ножом и все... Нашему ребенку в апреле будет годик.