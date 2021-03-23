В Перми у подъезда нашли окровавленный труп мужчины

Фото: СНР_59

В Перми вечером 22 марта у подъезда дома на улице Толбухина 2/3 жители обнаружили труп мужчины. Он лежал окровавленный возле подъезда. По словам очевидцев, приехавшим медикам оставалось лишь констатировали смерть мужчины. На происшествие также приехали полицейские и следователи.

Жильцы дома, где все произошло, рассказали, что трагедии предшествовала ссора.

- Молодые люди пришли к нашему соседу выпить и разобраться, почему он перестал с ними гулять, начали мучить его в подъезде, избивать, снимать на видео, - соседи говорят. - Парень долго кричал, но к нему никто не вышел. После чего он вырвался, забежал в квартиру, схватил нож и нанес несколько ударов одному из обидчиков.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».