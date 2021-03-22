В Перми на девочку с крыши дома упал снег

В Перми снег с крыши упал на 16-летнюю девочку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми 21 марта на 16-летнюю девочку с крыши дома рухнул снег. Около 16.00 она шла вдоль дома на улице Крупской, 56 вдруг сверху на нее посыпался наст снега вперемешку со льдом. Девочка получила травмы, ей вызвали «скорую помощь». Медики доставили ее в больницу. По информации Минздрава Пермского края, ей оказали необходимая медицинскую помощь, она отказалась от госпитализации, поэтому отпущена на амбулаторное лечение.

Напомним, что это уже четвертый случай за последние пять дней. 18 марта с крыши девятиэтажки на улице Костычева, 17 упала ледяная глыба. Она накрыла 74-летнюю женщину, которая шла по пешеходному тротуару. Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую помощь», но пожилая женщина скончалась до приезда медиков.

Еще два подобных случая произошли в этот же день в Перми с детьми. На улице Генерала Наумова, 19 на семилетнюю девочку упал снег и лед с крыши многоэтажки. После осмотра в больнице, ее отпустили домой.

А на улице Газеты Звезда, возле дома № 54 на проходящих детей двух и шести лет рухнул снег с высоты четвертого этажа. Старшему повезло, а вот малыш получил травму и находится в больнице.

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