«Из-за халатности и пофигизма оборвалась жизнь человека». В Перми от упавшего с крыши льда погибла учительница

Аллу Степановну ученики запомнили улыбчивой и доброй Фото: из социальной сети

«Никак не укладывается в голове, что из-за чьей-то халатности, экономии денег и пофигизма оборвалась жизнь человека, чьей-то мамы, бабушки, подруги и, в нашем случае, учителя. Глыба из снега и льда унесла от нас учителя родной школы 131,- требовательного, справедливого и талантливого преподавателя немецкого языка, улыбчивую и добрую Аллу Степановну Зайцеву», - пишут в соцсетях ученики погибшей учительницы.

Напомним, 18 марта около трех часов дня с крыши девятиэтажки на улице Костычева на голову проходящей мимо 74-летней женщины упала ледяная глыба. Очевидцы вызвали «скорую помощь», но Алла Степановна скончалась до приезда медиков.

Следователи СУ Следственного комитета России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Травмы, несовместимые с жизнью, были причинены из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей лицами, обслуживающими жилой многоквартирный дом, - сообщили в СУ СКР.