«Ребенок в больнице, женщина в морге». Первые жертвы пермской оттепели

Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую помощь», но пожилая женщина скончалась до приезда медиков. Фото: скриншот видео @Chp_59.

«Пока не случится беда, никто и не думает снег с крыш убирать», «Царствие небесное бабушке», «А у нас над подъездом тоже лед висит, ждем ЧП со смертельным исходом?», - обсуждают пермяки в соцсетях трагедию, случившуюся 18 марта в Дзержинском районе Перми.

Здесь около трех часов дня с крыши девятиэтажки на улице Костычева, 17 упала ледяная глыба. Она накрыла 74-летнюю женщину, которая шла по пешеходному тротуару. Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую помощь», но пожилая женщина скончалась до приезда медиков.

Дом, где произошла трагедия с умершей от упавшей наледи женщиной. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Еще два аналогичных ЧП произошли в этот же день в Перми с детьми. На улице Генерала Наумова, 19 на семилетнюю девочку упал снег и лед с крыши многоэтажки. Несмотря на то, что высота дома – десять этажей, ребенка только «зацепило» и травма оказалась не столь серьезна. Пострадавшую привезли в Краевую детскую клиническую больницу, обследовали и отправили на домашнее лечение.

Второе происшествие с детьми чуть не окончилось бедой, произошло оно на улице Газеты Звезда. Возле дома № 54 на проходящих детей двух и шести лет рухнул снег с высоты четвертого этажа. Старшему повезло, а вот малыш получил травму.

- Пациенту проводится весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в отделении нейрохирургии КДКБ, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе медучреждения. – Состояние ребенка стабильное, средней степени тяжести. Его жизни ничто не угрожает.

Снег и лед с крыш падает не только на людей, но и на припаркованные автомобили.

Снег падает не только на людей, но и на припаркованные машины. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

После трагедии с погибшей 18 марта пенсионеркой следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», они провели осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. Максимальное наказание, которое может ждать виновного или виновных - до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

- В связи с потеплением и неконтролируемым падением снега и наледи с выступающих частей зданий, обращаемся к жителям края, контролирующим органам и хозяйствующим субъектам, обеспечивающим содержание и благоустройство территорий, принять меры к исключению травматизма и гибели детей и взрослых, - напомнили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

- Жалоб по вопросу содержания общего имущества многоквартирного дома по ул. Костычева,17 в инспекцию не поступало, - сообщили «КП» в пресс-службе ИГЖН по Пермскому краю. - Однако 1 марта инспекция направила в адрес руководителей управляющих организаций Пермского края письма о принятии срочных мер по удалению снежных навесов и наледи на балконах и козырьках многоквартирных домов. Информация была доведена до управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, а также размещена в социальных сетях и на официальном сайте инспекции.

Свою проверку организовала и прокуратура, которая будет контролировать исполнение законодательства о благоустройстве при содержании зданий в зимне-весенний период. А прокуратура Дзержинского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела о причинении смертельной травмы пожилой женщине.

СПРАВКА «КП»

Куда жаловаться на неубранные сосульки?

В первую очередь стоит обращаться в свою управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК.

В случае непринятия мер необходимо обращаться в органы местного самоуправления, Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

Как правильно подать заявление в Инспекцию: по почте по адресу: 614010, г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а, каб. 701;

Через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), перейдя по ссылке www.dom.gosuslugi.ru;

В электронной форме через «Интернет-приемную Пермского края» с использованием обязательной авторизации заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).