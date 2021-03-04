Стала известна причина, из-за которой 16-летний подросток из Пермского края убил всю свою семью

Парень расказал, что не хотел ходить в школу Фото: СОЦСЕТИ

16-подросток, зарубивший топором всю свою семью - родителей и младшую сестру, - объяснил, почему он это совершил. Он написал чистосердечное признание. Причиной жесткого убийства парень назвал конфликт с родителями.

- Объяснил, что его все достало, - рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. - Родители заставляли учиться, а он не хотел. Это совершенно типичный мотив убийства для несовершеннолетних подростков, у которых еще плохо сформирована психика: всё достало, все достали. Самое ужасное, что жертвами таких преступлений становятся не только взрослые, с кем у подростков были конфликты, но и их маленькие братья, сестры. Они уж точно не виноваты в проблемах «отцов и детей», а погибают из-за того, что стали свидетелями преступления.

- Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии по статье 105 части 2 и нескольким пунктам УК РФ, - рассказал "КП" адвокат.