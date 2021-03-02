В Прикамье мужчину подозревают в зверской расправе над своей семьей

Семья, где произошла страшная трагедия, была благополучной. Фото: соцсети

Утром 2 марта в Октябрьском городском округе в одном из частных домов на улице Интернациональной обнаружили тела трех человек: 42-летней женщины и двух ее детей – 13-летней дочери и 17-летнего сына. На телах всех троих были травмы криминального характера.

Подозреваемым в совершении жестокого тройного убийства стал главу семьи – 41- летний Горбунов Алексей Владимирович. После преступления он пустился в бега.

Близкие, знакомые и все местные жители в ужасе от произошедшего и до сих пор не понимают, как и из-за чего могла произойти ужасная трагедия.

«Соболезнования родным и близким, она была очень хорошим человеком, просто нет слов! Замечательные детки. Пусть земля будет Вам пухом», «Чудовищная трагедия, горько, обидно, непонятно. Дети-то за что страдают? Девочка, малышка совсем еще, выросла на моих глазах. Мама абсолютно положительная, всегда поможет, чем может. Взрослый сын, почти выпускник школы, гитарист. За что им все это? Берегите себя и своих близких», - пишут в соцсетях шокированные пользователи, знавшие семью из поселка Октябрьский в Пермском крае.

Информацию о местонахождении разыскиваемого следователи просят сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102) или (342) 249-54-55.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Убил жену и детей и пустился в бега». В Пермском крае разыскивают 41-летнего мужчину

Его подозревают в совершении жестокого тройного убийства своей семьи (подробнее...)