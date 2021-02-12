«В шапке, тулупе, с бородой». Актер Владимир Вдовиченков приехал в Пермь на съемки фильма

Владимир Вдовиченков приехал в Пермь на съемки. Фото: кадр видео актера.

В Пермском крае идут съемки фильма по рассказу Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Одну из главных ролей в нем сыграет актер Владимир Вдовиченков. На своей странице в Инстаграм он записал небольшое видео: «Привет друзья, снимаюсь в фильме «Чук и Гек. В Перми, в шапке, в тулупе, с бородой. Кайф!».

Вдовиченков сыграет папу мальчишек, в роли мамы - Юлия Снигирь.

«Чук и Гек» - это детское приключенческое кино о том, как двое братьев вместе с мамой отправились в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы вместе встретить Новый год. Но не застают его, так как тот отправился в экспедицию. А отправленную им телеграмму сыновья нечаянно выбросили в окно.

Режиссер фильма - Александр Котт, известный по работе над фильмами «Брестская крепость», «Испытание», несколькими эпизодами «Ёлок». Новый фильм будет снят с элементами сказки, планируется, что в нем будет много песен.

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