Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков снимаются в Пермском крае в фильме «Чук и Гек»

Съемочная группа "Чука и Гека" в Усть-Койве. Фото: фейсбук Арсена Готлиба

- Здесь просто волшебный лес, - отозвался Арсен Готлиб, генеральный продюсер фильма «Чук и Гек» об окрестностях Усть-Койвы в Горнозаводском районе, где кинокомпания «Метроном» ведет съемки картины.

27 января кинематографисты торжественно разбили там традиционную тарелку с именами участников съемочной группы, отметив начало съемок.

Перед началом съемок кинематографисты торжественно разбили традиционную тарелку с именами участников съемочной группы. Фото: фейсбук Арсена Готлиба

Детский приключенческий фильм снимается по рассказу Аркадия Гайдара «Чук и Гек» о том, как двое братьев вместе с мамой отправились в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы вместе встретить Новый год.

Дорога приготовила им массу приключений – и почти сказочных, и абсолютно реальных. Но отца в поселке не застают его, так как тот отправился в экспедицию. А телеграмму с сообщением об этом сыновья во время ссоры нечаянно выбросили в окно и не дали прочитать маме. И в итоге Чук, Гек и их мама оказываются в глубокой тайге почти в одиночестве.

Зимние таежные пейзажи и снимают сейчас в Прикамье. Кроме Мельничного ручья возле Усть-Койвы съемки пройдут в Губахе. В окрестностях Крестовой горы.

Действие картины, как и у Гайдара, происходит в 1939 году. Но в отличие от рассказа, в фильме братьям не 6 и 7 лет, а 5 и 10, чтобы ярче был контраст между их поступками. Маленький Чук верит в чудеса и сказки, а более старший Гек уже относится к ним скептически.

Работает над картиной интересная команда. Режиссер - Александр Котт, известный по работе над фильмами «Брестская крепость», «Испытание», несколькими эпизодами «Ёлок», а также сериалом «Обратная сторона луны». Оператор Петр Духовской. Родителей играют Юлия Снигирь, исполнительница роли Екатерины в сериале «Великая», и Владимир Вдовиченков («Бригада», «Бумер»).

А в марте в Кыну и на берегу Чусовой начнутся съемки еще одного фильма – социальной драмы «Подельники». Сюжет частично основан на реальной истории. Отца 12-летнего Ильи убивают, но убийца не садится в тюрьму, а отправляет вместо себя брата. Мальчик пытается добиться справедливости и отомстить реальному преступнику. Ему помогает Петр, приехавший в ту же деревню, чтобы открыть школу по биатлону.

Петра в картине сыграет Павел Деревянко, исполнивший главные роли в сериалах «Обратная сторона луны», «Девять жизней Нестора Махно».