Пропавшую 30-летнюю Валентину Е. нашли погибшей. Об этом корреспонденту \\"КП\\" рассказали близкие молодой женщины.Напомним, 30-летняя Валентина пропала 7 января. В этот день она ушла из дома и исчезла. Близкие Валентины сообщали, что она страдает диабетом, а лекарство осталось дома. Телефон женщины был отключен.Несколько дней ее искали волонтеры, полицейские и близкие, но сегодня, 11 января, стало известно, что Валентину нашли погибшей. Смерть молодой женщины не носит криминальный характер.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Перми окончены поиски 17-летнего подросткаМолодого человека обнаружили в 200 км от города (подробнее..)«Как сквозь землю провалились». Самые загадочные исчезновения пермяков в 2020 годуТакже волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали о двух пропавших жителях Прикамья, которых ищут почти два года (подробнее..)