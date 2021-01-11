В Перми окончены поиски 17-летнего Арсена А. Напомним, 9 января он вышел из автобуса на остановке Ласьвинская. Сказал матери, что едет домой, но так и не появился. Мама рассказала, что утром он ушел на работу, продавать фейерверки. Поздно вечером телефон оказался выключен, женщина написала заявление в полицию. Об Арсене не было вестей почти двое суток.- Сегодня днем мне позвонили из полиции и сказали, что нашли его на автовокзале в Барде, - говорит Алсу, мама Арсена. - С ним все в порядке, что он там делал - не знаю, я с ним не разговаривала, сейчас его везут домой. У нас там живут родственники, но к ним он не приходил.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Пермском крае пропал 17-летний подростокМолодой человек не вернулся домой после работы (подробнее...)