В Перми административно-техническая инспекция начала проверку состояния временных строительных ограждений. Напомним, что 9 января на улице Краснова, 25 под тяжестью снега на прохожих рухнул временный проход. Под завалами оказались прохожие. Одна женщина пострадала, еще одна скончалась в больнице.- Содержать временные конструкции надлежащим образом обязаны строительные организации, - сообщает администрация Перми. - В адрес нарушителей будут направлены уведомления об устранении нарушений.Также сообщается, что в городе усилен контроль за качеством уборки снега и наледи с кровель. Управляющие компании обязаны очищать кровли, козырьки, навесы входных групп.Как отмечают в городской административно-технической инспекции, если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, нужно звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района. Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Сложился, как карточный домик»: подробности ЧП в Перми, где три женщины пострадали от рухнувшего забораДеревянное ограждение рухнуло под тяжестью снега (подробнее…)«Из-под завалов снега вытащили двух женщин». В Перми обрушилось ограждение пешеходного переходаПострадавшие находятся в больнице (подробнее…)