Заявление по собственному желанию сегодня написал Дмитрий Баранов - руководитель краевого фонда капремонта. В пресс-службе фонда подтвердили эту информацию.«Действительно, Дмитрий Егорович написал заявление по собственному желанию, кто будет исполнять его обязанности - пока неизвестно. Как только эта информация появится, мы об этом сообщим», - рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Пермского края.Очевидно, что трагедия на улице Краснова в Перми, где под рухнувшим строительным навесом, одна женщина погибла, еще одна пострадала, стала причиной ухода Баранова с должности. Он руководил фондом с июня 2017 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Сложился, как карточный домик»: подробности ЧП в Перми, где три женщины пострадали от рухнувшего забораДеревянное ограждение рухнуло под тяжестью снега (подробнее…)«Из-под завалов снега вытащили двух женщин». В Перми обрушилось ограждение пешеходного переходаПострадавшие находятся в больнице (подробнее…)