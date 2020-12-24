В Чайковском остановлены поиски мальчика, пропавшего 22 декабря. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда \\"Регион59\\". Источник \\"КП\\" сообщил, что мальчика нашли, в районе деревни Ольховки, когда он голосовал на трассе. Это около 12 км от города, с ним все в порядке.Напомним, группы волонтеров, вместе с полицейскими вышли на поиски Альберта Усманова сегодня утром. 15-летий мальчик 22 декабря около 15.30 ушел из школы № 12, но дома так и не появился. Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию.Мама мальчика рассказала, что дома конфликта не было.- Возможно, я только предполагаю, был в школе, - сказала мама Альберта. - Он прогулял урок и его вызывали к директору. Может быть испугался, что дома ругать будут. Раньше он никогда так не пропадал.- Следственным комитетом была организована доследственная проверка, в рамках которой были организованы широкомасштабные поисковые мероприятия, в ходе которых ребенок был найден, - сообщили в СКР по Пермскому краю. - Он жив и здоров.Читать такжеСтала известна причина смерти 21-летней девушкиТело молодой пермячки нашли вечером 18 августа недалеко от ее дома (подробнее..)«Не вернулся из школы». В Пермском крае пропал ребенокСо вчерашнего дня о мальчике ничего неизвестно (подробнее...)В Пермском крае идут поиски пропавшего после школы ребенкаВолонтеры объявили срочный сбор сегодня утром (подробнее...)