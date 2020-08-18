Стала известна причина смерти 21-летней девушки

Анастасия. Фото предоставлено родственниками

Официальной информации о причинах гибели 21-летней Анастасии пока нет. Однако по информации от источника, близкого к ситуации, 21-летняя девушка не самостоятельно ушла из жизни. Смерть Анастасии носит криминальный характер. На ее теле обнаружены множественные следы насильственной смерти. Тело молодой пермячки нашли вечером 18 августа недалеко от ее дома.

Напомним, 21- летняя Анастасия пропала 13 августа в Микрорайоне Гайва. В этот день она пришла к своей маме, оставила у нее свою 5-месячную дочь и пошла в гости к младшей сестре. Пройти Насте нужно было всего 50 метров. Но выйдя от родителей, до сестры она так и не дошла. Девушку объявили в розыск, к поиску подключились волонтеры и полицейские.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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