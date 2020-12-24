В Чайковском сегодня в 9 утра волонтеры поискового отряда \\"Регион 59\\" вышли на поиски Альберта Усманова. Напомним, 15-летий мальчик 22 декабря около 15.30 ушел из школы № 12, но дома так и не появился. Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию.- Дома конфликта не было, возможно, я только предполагаю, был в школе, - говорит мама Альберта. - Он прогулял урок и его вызывали к директору. Может быть испугался, что дома ругать будут. Раньше он никогда так не пропадал.Поиски мальчика будут проходить в городе и в лесу.- Одежда по погоде, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк, - предупреждают волонтеры. - Обязательно маски, перчатки. С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус. Координатор Игорь: 8-992-220-90-29.Приметы Альберта: рост 175 см, худого телосложения. Был одет в длинную черную куртку с капюшоном, шапка черная, с собой рюкзак черный с серым, брюки классические, кроссовки черные.Если вы видели мальчика или у вас есть информация о том, где он находится, позвоните по номерам: 89226427790 или 102.Читать также«Не вернулся из школы». В Пермском крае пропал ребенокСо вчерашнего дня о мальчике ничего неизвестно (подробнее...)