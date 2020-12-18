ДТП на Парковом в Перми: движение сильно затруднено

ДТП на улице Карпинского произошло сегодня утром. Фото: архив "КП"

В Перми на пересечении улицы Карпинского и Зои Космодемьянской сегодня утром произошло ДТП. Какие автомобили попали в аварию - уточняется. Сейчас на месте ДТП находятся два машины скорой помощи. В сторону центра образовалась серьезная пробка.

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