«Сбил 10-летнюю школьницу и скрылся». В Перми разыскивают водителя, наехавшего на ребенка

Фото: скрин с видео камер видеонаблюдения.

Утром 17 декабря в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП с пострадавшей 10-летней школьницей, идущей на уроки. Водитель скрылся с места происшествия, и сейчас ГИБДД Перми разыскивает свидетелей и виновника ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Кадры попали на запись камеры видеонаблюдения.

- Наезд на пешехода произошел в 07 часов 51 минуту на улице Крупской, - сообщили подробности в городском ГИБДД. - Со стороны улицы А.Гайдара в направлении улицы Старцева двигался неустановленный автомобиль с неустановленным государственным регистрационным знаком под управлением неустановленного водителя. В районе дома № 92 он допустил наезд на ребенка, 2010 года рождения. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После совершения наезда водитель место автоаварии покинул.

По факту оставления места ДТП проводится административное расследование.

Сотрудники автоинспекции просят откликнутся всех, кому известны марка и госномер автомобиля, водитель или другие обстоятельства ДТП, а также имеется запись с видеорегистратора.

Всю имеющуюся информацию можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефонам: (342) 246-79-00; 261-99-99; 102.