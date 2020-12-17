«Погибла на месте». На трассе «Пермь-Екатеринбург» многотонный грузовик выехал на встречную полосу и смял легковушку

ДТП произошло на трассе "Пермь-Екатеринбург". Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Серьезное массовое ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбург 14 декабря. Около 14.00 на 202 км трассы столкнулись три автомобиля. На место приехали сотрудники полиции. Они выяснили, что 43-летний водитель грузовой машины «Скания», стаж вождения которого 27 лет, двигаясь со стороны Перми, пошел на обгон.

Он не убедился в безопасности маневра и врезался в «Шевроле Авео», который ехал по встречной полосе. За рулем легковушки была 45-летняя женщина. После этого «Шевроле» отбросило на попутный движущийся сзади автомобиль «Митсубиси».

Водитель легкового автомобиля «Шевроле» погибла на месте аварии. Сотрудниками полиции установлена ее личность – это жительница города Воткинск Удмуртской республики.

Вместе с ней в автомобиле находились два пассажира - 17-летний юноша, сын погибшей и 20-летняя девушка, они получили травмы, их госпитализировали.

В момент ДТП девушка находились на переднем пассажирском сидении, парень - на заднем слева. В момент ДТП все трое – водитель и пассажиры использовали ремни безопасности.

В аварии пострадали два пассажира "Шевроле". Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель грузового автомобиля «Скания» и 43- летний водитель легкового автомобиля «Мицубиси Паджеро Спорт» в ДТП не пострадали.

«До сих пор не могу поверить, что ее нет, а только в пятницу разговаривали, душевно. Раз - нет человека. Какой-то миг, минута, секунда и все сразу изменилось», - пишет Екатерина Базуева в соцсети.

«Как же так? Яркая, добрая, красивая, любящая, всегда готовая поддержать в любом вопросе», - отзываются о погибшей ее знакомые.

- На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, опрошены очевидцы, - сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.