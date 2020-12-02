5 декабря возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших. Фото: архив "КП"

Приближается скорбная дата для жителей всего Пермского края. 11 лет назад 5 декабря в Перми произошла страшная трагедия - пожар в клубе «Хромая лошадь», унесшая жизни 156 человек.

Напомним, в полночь 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» запустили фейерверк, горящая искра попала в потолок, где вспыхнули пластик, пыль и декор из соломы. Огонь распространился по залу мгновенно.

Этим летом в больнице скончалась пострадавшая в «Хромой лошади» Ирина Пекарская. Она больше 10 лет была прикована к кровати.

5 декабря возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших.

«После чего, в 12.30, для желающих родственников будет организован выезд автобуса на Северное кладбище. Участников просят соблюдать противоэпидемические меры – приходить в масках, перчатках, соблюдать социальную дистанцию» - сообщает администрация Перми.

К годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь» на памятнике обновлены фамилии погибших.

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