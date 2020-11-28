Губернатор: «Дольщики Первого пермского микрорайона могут подать заявление на получение компенсации»

- Фото: архив "КП"

Во время сегодняшней онлайн трансляции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил на многочисленные вопросы обманутых дольщиков.

- Проблема дольщиков не решалась годами, - отмечает Махонин.- То разгильдяйство, то воровство застройщиков, которое привело к такой ситуации сейчас приходится решать за счет федеральных и региональных бюджетных средств. Я без преувеличения могу сказать, что в этом году в вопросе долгостроев мы сделали определенный прорыв. По 24 домам мы получили полную ясность и механизмы действия, подкрепленные финансовой поддержкой. Очень много нюансов возникает с различного рода судебными спорами, мы это понимаем, здесь есть свои сложности, которые мы решаем.

ЖК «Весна»

- Мы переподписываем соглашение о софинансировании с федеральным Фондом, - объясняет губернатор. - А дальше выносим этот вопрос на заседание наблюдательного совета, где нужно будет принимать конкретное решение, либо достраивать дом, либо выплачивать компенсации. Большая работа проводится региональным министерством, чтобы убедить Фонд именно в выплате компенсаций. Достройка дома - процесс небыстрый, людям лучше выдать компенсацию, нежели ждать, пока дом достроят. Я лично слежу за ситуацией и прошу дольщиков еще немного потерпеть. В конце этого года или в начале следующего по этому дому будет ясность.

«Первый пермский микрорайон»

- С 16 ноября в региональном отделении банка «ДОМ.РФ» дольщики «Первого пермского микрорайона» могут написать заявление на получение выплат. Нам поступила денежная компенсация в размере 645 миллионов рублей на выплаты дольщикам. Компенсация достаточно приличная, она составляет порядка 48-50 тысяч рублей за квадратный метр, - отметил Махонин.

Долгострой на Кировоградской, 68а

- Федеральным фондом принято решение о достройке дома. Алгоритм для всех един: заключение соглашения о софинансировании, передача прав на достройку региональному фонду, проведение технического обследования, перепроектирование и достройка, - говорит губернатор. - По этому алгоритму мы и действуем. К сожалению, возникла определенная сложность - земельный участок с обременением. Сейчас мы решаем этот вопрос в суде. Ситуацию я держу на контроле и попрошу Минстрой ускориться с решением юридических тонкостей.

Адмирала Макарова, 23

- Работа по данному дому была проведена колоссальная, - отмечает Дмитрий Махонин.- Темпы достройки в разы увеличены. Как мне докладывает Минстрой, до конца года строитель готов сдать дом и выдать долгожданные ключи от квартиры.

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