Дмитрий Махонин рассказал, когда достроят поликлиники в Орджоникидзевском и Кировском районах

- Фото: Константин КЯКИНЕН

На сегодняшней прямой трансляции с жителями Пермского края губернатор Дмитрий Махонин рассказал о ходе строительства двух проблемных поликлиники в Орджоникидзевском и Кировском районах.

- Я лично слежу за ситуацией с детскими поликлиниками в городе, - говорит губернатор. - Готовность поликлиники в Орджоникидзевском районе очень высокая. Сейчас в здании идут отделочные работы, объект готов более чем на 70 процентов. Возникали сложности с подключением коммуникаций, но мы их решили. Строители обещают сдать объект в первом квартале 2021 года.

Ситуация со строительством поликлиники в Кировском районе немного сложнее.

- Этот объект достался нам по наследству, - объясняет Махонин. - С 2017 года строительство поликлиники практически не ведется. Нам удалось провести экспертизу и все необходимые подготовительные мероприятия. Надеюсь, ближе ко второй половине 2021 года его уже начнут достраивать, а на достройку хватит полгода.

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