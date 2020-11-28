Губернатор Пермского края о дистанционном обучении: «Прошу набраться терпения»

Напомним, с 16 ноября на 4 недели школьников 5-11 классов Перми, Березников, Соликамска, Кунгура и Чайковского отправили на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире отвечает на наболевшие вопросы жителей региона. Один из наиболее острых вопросов касался дистанционного обучения.

Глава Прикамья отметил, что в этом вопросе жители региона разделились на два лагеря. Одни поддерживают такой вариант обучения, а для других он вызывает неудобства.

- Хочу отметить, что вопрос перехода на удаленное обучение принимался профессионалами и только для того, чтобы улучшить ситуацию с коронавирусом в регионе, - говорит Махонин. - Мы подошли к этому вопросу избирательно и ввели его только в крупных городах, где заболеваемость коронавирусом достаточно высока. Кроме того, ученики начальных классов по-прежнему продолжают ходить в школу. Во-первых, дети меньше подвержены заражению, во-вторых, легче переносят вирус. За весну и лето мы уже научились работать в таком формате. Хочу напомнить, что дистант мы ввели пока на месяц, вопрос о его продлении будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Прошу жителей края набраться терпения.

Глава региона добавил, что по всем вопросам дистанционного обучения жители региона могут позвонить на горячую линию по телефону: 217-79 -31.

Напомним, с 16 ноября на 4 недели школьников 5-11 классов Перми, Березников, Соликамска, Кунгура и Чайковского отправили на дистанционное обучение.

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